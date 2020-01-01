مساعد وزير التموين: افتتاح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في أغسطس

قال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن الوزارة ستفتح في النصف الأول من شهر أغسطس أول سلسلة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بالقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ شراكة مع القطاع الخاص ببعض المناطق اللوجيستية والمنافذ السلعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس السبت، أن الوزارة تقدم لها ما يقرب من خمسة سلاسل تجارية منذ الإعلان عن أول طرح لمجموعة من المنافذ بنظام المشاركة، منذ تسعة أشهر.

وأشار إلى أن التجربة لها إيجابيات على مستوى تطوير المنافذ، وتوفير باقة من السلع أكبر، وتنوع في السلة السلعية المعروضة في المنفذ، مضيفًا: «المواطن يتحصل على منتج جيد بسعر مناسب وتكلفة قليلة ولديه أكثر من بديل».

ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة لديها ما يقرب من 1400 منفذ، قائلًا إن الطرح الأول لمجموعة المنافذ بنظام المشاركة، منذ تسعة أشهر، كان متميزًا وناجحًا.

وتابع: «التجربة كانت جيدة في بداياتها وستستمر في أن تكون مثمرة وإتاحة سلع أكبر للجمهور بأسعار مناسبة»، مؤكدًا أن الوزارة سترفع من كفاءة العمالة وتدريبها للتحسين من مستوى الخدمة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أمس السبت، عن طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بمحافظات القاهرة والصعيد، بهدف تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وأيضًا زيادة معدلات ضخ السلع، بما سينعكس على المستهلك بتوفير كل أنواع السلع الغذائية وبدائلها بأسعار عادلة ومناسبة لكل شرائح المجتمع.