إجراء قرعة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة
بعد استعادة رفاته.. تعرف على موسى الدرقاوي المصري شهيد الثورة الجزائرية
حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عامًا للناشط أحمد دومة لإدانته في «أحداث مجلس الوزراء»
مصدر أمني يعلن القبض على الشاب المتهم بالتحرش وإحالته للتحقيق
الجامعة الأمريكية تصدر بيانا حول الشاب المتهم بالتحرش بأكثر من 100 فتاة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم بعدها التخصيص للمستحقين لاستكمال المستندات وإنهاء الإجراءات القانونية اللازم.