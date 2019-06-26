 إجراء قرعة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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إجراء قرعة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد الأسبوع المقبل

محسن عشري
نشر في: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 5 يوليه 2020 - 7:02 م

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم بعدها التخصيص للمستحقين لاستكمال المستندات وإنهاء الإجراءات القانونية اللازم.

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