إجراء قرعة المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد الأسبوع المقبل

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أنه سيتم إجراء القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم بعدها التخصيص للمستحقين لاستكمال المستندات وإنهاء الإجراءات القانونية اللازم.