العاهل السعودي يوافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة "خادم الحرمين الشريفين" لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره.

وأشار إلى تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل، وتمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل.

ولفت إلى تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر بدون مقابل، موضحا أنه تم تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

وأشار إلى تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر أنه وفقاً لمضمون الأمر الملكي فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.