انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية الـ13 أواخر يوليو الجاري

أعلن مجلس الشركات في إفريقيا (CCA) انعقاد فعاليات أعمال القمة الأمريكية الإفريقية 2021 ، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري، تحت شعار "مسارات جديدة لشراكة اقتصادية أقوى بين الولايات المتحدة وإفريقيا".

وأوضح المجلس في بيان، أن القمة التي ستعقد افتراضيا، تهدف لبناء شراكات وفرص مستدامة بين صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص عبر أمريكا والقارة الإفريقية.

وأفاد بأن القمة ستشهد مشاركة أكثر من 2000 من رجال الأعمال التنفيذيين الأمريكيين والأفارقة وقادة الحكومات، وستساهم في توفير وبناء مسارات جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

وأوضح بيان مجلس الشركات في إفريقيا (CCA)، أنه في حين ينصب الكثير من اهتمام العالم على الاستجابة للتداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، فإن الخطوط العريضة المتعلقة بمستقبل ما بعد حقبة كورونا آخذة في الظهور.

ولفت البيان إلى أن الدول الإفريقية نجحت إلى حد كبير في تحمل التحديات الاقتصادية والصحية بشكل أفضل مما كان متوقعًا، ونفذت عددًا من الحلول المبتكرة لاستبدال سلاسل التوريد العالمية المعطلة، وتوسيع الوصول بسرعة إلى المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الدور الذي تلعبه المرأة في اقتصاداتها، وإعادة تشكيل قطاعاتها المالية للتعامل مع قضايا الديون.

كما واصلت الدول الإفريقية إعادة تشكيل بيئتها التجارية والاستثمارية من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بالقارية الإفريقية، وهي أكبر منطقة تجارة حرة تم إنشاؤها على الإطلاق في إطار منظمة التجارة العالمية.

وواصلت الدول الإفريقية أيضا التفاوض بشأن شراكات اقتصادية مع شركاء أجانب، من أوروبا والصين، بالإضافة إلى الفرص التجارية عبر القطاعات الرئيسية في إفريقيا، بما يعني أن الوقت قد حان لاستكشاف مسارات جديدة لشراكة اقتصادية أمريكية إفريقية أقوى، وفقا للبيان.

وأشار بيان مجلس الشركات في إفريقيا إلى أن قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية لهذا العام ستضم كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين سيقومون بشرح أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإفريقيا، بما في ذلك تفاصيل البرامج الجديدة لدعم التنمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية الذكية بيئيًا والطاقة المستدامة، وما يمكن توقعه بشأن التجارة والاستثمار، بما في ذلك آفاق اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكينيا، وآخر المستجدات بشأن ازدهار إفريقيا ومستقبل قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا).

كما سيطلع القادة الأفارقة المشاركين على آخر التطورات في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما في ذلك معاينة لما يمكن توقعه مع انتقال البلدان الإفريقية إلى المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة والاستثمار التاريخية هذا الخريف، كما سيعرضون كيف يتطور قطاع الطاقة في إفريقيا لتلبية الحاجة إلى الزيادات السريعة في توليد الكهرباء التي توازن بين المخاوف بشأن تغير المناخ وتلبي متطلبات السوق العالمية.

وستسلط القمة أيضًا الضوء على الطرق الجديدة التي يتم من خلالها تمكين المرأة اقتصاديًا، والجديد في ريادة الأعمال، وتنذر بما يمكن توقعه في السياحة بعد كوفيد-19، والصناعات الإبداعية.

وستشهد القمة أيضا انعقاد جلسات مركزة حول ممارسة الأعمال التجارية في بعض الأسواق الأكثر ديناميكية في إفريقيا.

وستتميز قمة الأعمال لهذا العام أيضًا بجلسات رفيعة المستوى حول قطاع الصحة، بما في ذلك مناقشة مع الشركات التي تقود الحملة العالمية ضد كوفيد-19 وقادة الحكومات الأمريكية والإفريقية لتحديد ما يمكن توقعه بشأن طرح اللقاحات وإرساء الأساس اللازم لتعزيز قوة الشراكة في القطاع الصحي.

كما ستعرض الجلسات مبادرة الأمن الصحي والمرونة بين الولايات المتحدة وإفريقيا التابعة لـ CCA، والتي تعمل على إنشاء شراكات أكثر فاعلية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، وإدارة الأمراض، والتجارة والاستثمار في المنتجات والخدمات الصحية.

وكانت النسخة الـ12 من قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي عقدت في مابوتو، موزمبيق في الفترة من 18 إلى 21 يونيو، قد شهدت حضور رؤساء الدول ونواب الرؤساء ورؤساء الوزراء من تسع دول إفريقية.

ومنذ إنشائها في عام 1997، كانت قمة الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا CCA هي المؤتمر الأساسي لربط الشركات الأمريكية والإفريقية والبقاء في الطليعة بشأن التطورات المهمة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الأعمال التجارية الزراعية والطاقة والصحة والبنية التحتية وتسهيل التجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.

وسيتواصل المشاركون في القمة تقريبًا مع كبار المسؤولين في القطاع الخاص والحكومة، ويستكشفون فرصًا تجارية جديدة، ويزورون أجنحة المعارض الافتراضية لمقابلة شركاء الأعمال المحتملين، وإبرام صفقات تجارية جديدة، وتُعد القمة أيضًا فرصة لتشكيل السياسات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا والدعوة لها.

ويذكر أن مجلس الشركات في إفريقيا (CCA)، هو جمعية الأعمال الأمريكية الرائدة التي تركز فقط على ربط المصالح التجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا.