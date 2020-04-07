تراجع عائدات روسيا من النفط والغاز بأكثر من الربع خلال الشهر الماضي

تراجعت عائدات روسيا من النفط والغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي، بنحو الربع في ظل تراجع أسعار النفط الخام، وخفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة المالية الروسية القول إن إيرادات الميزانية الروسية من ضرائب النفط والغاز تراجعت خلال يونيو الماضي بنسبة 26%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى حوالي 529 مليار روبل (5.84 مليار دولار).

وتراجعت ضرائب الغاز بنسبة 54% إلى 125.7 مليار روبل، في حين تراجعت عائدات ضرائب النفط الخام والمنتجات النفطية التي تمثل أكثر من 76% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من ضرائب قطاع الطاقة، بنسبة 10% تقريبا إلى 402.8 مليار روبل بحسب تقديرات بلومبرج.

يذكر أن الحرب الروسية في أوكرانيا تضغط بشدة على الخزانة العامة في ظل ارتفاع تكاليف العملية العسكرية من ناحية والعقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا من ناحية أخرى.

ومازالت إيرادات ضرائب النفط والغاز مصدرا رئيسيا للمالية العامة في روسيا، رغم أنها تمثل الان أقل من ثلث إيرادات الميزانية.

وفي الأسبوع الماضي، قال أليكسي سازانوف نائب وزير مالية روسيا، إن بلاده تدرس التخلي عن استخدام خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال كمرجع لتحديد أسعار النفط الخام الروسي واستخدام خام دبي بدلا منه لتقليل نسب الخصم التي تقدمها على الأسعار وزيادة حصيلتها من الضرائب.

ونقلت صحيفة فيدوموستي الروسية عن سازانوف القول إن وزارة المالية مستعدة لبدء مناقشة الموضوع في الخريف المقبل، وتنتظر المقترحات من شركات النفط ووزارة الطاقة الروسية.

كما قامت وزارة المالية بتقليص الخصم الممنوح على سعر خام الأورال القياسي الروسي من 25 دولارا للبرميل إلى 20 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر البرميل من خام برنت، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.