الكويت ترحب برفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، ترحيبها ومباركتها اتفاق رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية، نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، غداة إعلان مصر وتركيا في بيان مشترك رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وفي هذا الإطار، رشحت أنقرة صالح موطلو شن سفيرا لها لدى القاهرة، فيما رشحت مصر عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة.

وجاء في البيان الكويتي: "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب ومباركة دولة الكويت بالاتفاق الذي تم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية بشأن رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".

وأضاف: "تؤكد الوزارة على دعم دولة الكويت لهذا الاتفاق الذي من شأنه المساهمة في تعزيز مبدأ الحوار والتعاون بين كلا البلدين وتطوير علاقات الصداقة بينهما ويحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة".