الإيرانيون يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بين مرشح متشدد وآخر إصلاحي

دشن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالإدلاء بصوته اليوم الجمعة.

وحث خامنئي الأمة على المشاركة في التصويت، بعد جولة أولى لم يشارك فيها ما يقرب من 60٪ من الناخبين الذين لهم حق التصويت.

وقال خامنئي في العاصمة طهران "إن شاء الله سيكون لدينا رئيس غدا."

ويتنافس في جولة الإعادة اليوم الجمعة المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمرشح المتشدد سعيد جليلي، بعدما أخفقت الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي في إظهار فائز واضح. ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في أيار/ مايو الماضي.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت جرينتش) لكن السلطات قد تسمح ببقاء مراكز الاقتراع مفتوحة في وقت لاحق. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية يوم غد السبت.

وسجلت نسبة المشاركة في التصويت في الجولة الأولى الأسبوع الماضي انخفاضا قياسيا، ولم يحصل أي من المرشحين على أغلبية مطلقة، حيث حصل بزشكيان على نحو 5ر42% من الأصوات، بينما حصل جليلي على 7ر38%. وشارك مرشحان آخران في الجولة الأولي من الانتخابات.