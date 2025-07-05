صحة غزة: أزمة نقص الوقود تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة وتهدد عمل الأقسام المنقذة للحياة

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جددت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، المناشدة العاجلة للجهات المعنية التدخل والضغط على الاحتلال لإدخال إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية في المستشفيات.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، إن «أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة».

وحذرت من أن «️الأزمة تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة»، قائلة إن «️الضغط المتزايد من الإصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية».

وذكرت أن «️الاحتلال الإسرائيلي يتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقت إضافي لعمل المستشفيات»، محذرة من أن «استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة».

وأشارت إلى أن «الفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى».

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من حدوث شلل تام في غزة حال استمرار منع دخول الوقود.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح السبت: «الوقود شريان حياة في غزة؛ فهو يشغّل مولدات المستشفيات، وسيارات الإسعاف، والمخابز، ومضخات المياه».

وتوقعت الوكالة الأممية حدوث «شلل تام يحمل عواقب كارثية»، من دون موافقة فورية على إدخال الوقود إلى غزة.

وشددت على وجوب السماح بإدخال الوقود بكميات كافية عبر الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، لضمان استمرار الخدمات المنقذة للحياة.