مجلة بحوث الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي تحصد أعلى تقييم في تصنيف المجلات العلمية المصرية 2026

حصلت مجلة بحوث الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي الصادرة عن معهد الإسكندرية العالي للإعلام، على أعلى تقييم «7 نقاط» في تصنيف المجلات العلمية المصرية لعام 2026، وفقًا لتقييم لجنة المجلس الأعلى للجامعات.

وجاء التصنيف بعد استيفاء المجلة كل معايير الجودة وأصالة المحتوى العلمي، وكفاءة هيئة التحرير، ودقة وشفافية إجراءات التحكيم العلمي، وانتظام صدور الأعداد، والالتزام بأخلاقيات النشر العلمي، والتواجد في قواعد البيانات العلمية، بجانب كفاءة الموقع الإلكتروني للمجلة.

من جهتها، هنأت الدكتورة أماني ألبرت، عميد المعهد، هيئة تحرير المجلة والقائمين على إصدارها، مؤكدة أن حصول المجلة على أعلى تقدير منذ أول تقييم لها يعكس جودة المنتج البحثي، ويجسد التزام المعهد بتطبيق أعلى معايير التميز الأكاديمي والبحثي، بما يعزز مكانته بين المؤسسات التعليمية والبحثية.

وأكدت عميد المعهد، أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة تطوير المجلة والارتقاء بجودة الأبحاث المنشورة بها، مشيرة إلى تقديم تخفيضات خاصة على رسوم نشر الأبحاث المتميزة، تشجيعًا للباحثين على نشر إنتاجهم العلمي بالمجلة، واستقطاب دراسات نوعية تسهم في إثراء البحث العلمي في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، وترسخ مكانة المجلة كإحدى المنصات البحثية الرائدة على المستوى الأكاديمي.