سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل الدكتور عمرو عادل عبدالعال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الأحد، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية.

وأجرى الدكتور عمرو عادل، زيارة تفقدية إلى مدرسة التمريض بمدينة الشيخ زويد؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع الكفاءة والتجهيز للعام الدراسي الجديد.

وخلال زيارته لمدرسة التمريض، حرص وكيل الوزارة، على المرور الميداني لمتابعة سير الأعمال الإدارية، والاطلاع على ما وصلت إليه أعمال التجهيزات الجارية بالمبنى.

واطلع على نسب الإنجاز في خطة رفع الكفاءة، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل، لضمان الانتهاء من كل التجهيزات الإنشائية والفنية في المواعيد المقررة، في إطار الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد الدكتور عمرو عادل، أن مدرسة التمريض بالشيخ زويد تحظى باهتمام خاص، كونها أحد الروافد الحيوية لإعداد الكوادر التمريضية المؤهلة.

وشدد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في كافة مراحل الإنشاء، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومجهزة للطلاب.