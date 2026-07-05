محافظ أسيوط يعتمد تنسيق التعليم الفني للعام الدراسي 2026 - 2027

اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للالتحاق بالتخصصات الفنية المختلفة وفقًا للطاقة الاستيعابية للمدارس والكثافات الطلابية المقررة، وبما يتوافق مع خطط تطوير التعليم الفني وتطبيق نظام الجدارات والبكالوريا التكنولوجية.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان اليوم الأحد، أن الحد الأقصى لتنسيق التعليم الفني العام بلغ 227.5 درجة، فيما تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني العام عند 140 درجة، والحد الأدنى للقبول بالتعليم المهني عند 120 درجة.

وأشار المحافظ، إلى أنه نظرًا للتوسع في تطبيق نظام الجدارات بمدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، وما ترتب عليه من الالتزام بالأعداد المقررة لفصول الجدارات والكثافات الطلابية داخل الفصول، فقد تمت الموافقة على مقترح للعام الدراسي 2026-2027 يقضي باستخدام بعض المعامل والحجرات الملحقة بالورش كفصول دراسية بعدد من المدارس الفنية، بجانب الاستفادة من المرافق الزراعية والمزارع كفصول تدريبية عملية بالمدارس الزراعية، بما يسهم في استيعاب الأعداد المقررة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بتنسيق القبول بمدارس التعليم الزراعي، أوضح المحافظ، أنه تقرر قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بالمستوى الأول لمدة عام (إعداد مهني) من 120 درجة، والمستوى الثاني لمدة عامين من 130 درجة، فيما يبدأ القبول بالمستوى الثالث (البكالوريا التكنولوجية) من 140 درجة، على أن يتم القبول، وفقًا للقوة الاستيعابية للمدارس والكثافات التي تحددها إداراتها.

وأضاف أن القبول بمدارس التعليم الفندقي سيتم وفق الطاقة الاستيعابية القصوى لكل مدرسة والكثافات المقررة، حيث يبدأ القبول بالمستوى الأول لمدة عام من 140 درجة، والمستوى الثاني لمدة عامين من 150 درجة، بينما يبدأ القبول بالمستوى الثالث (البكالوريا التكنولوجية) من 200 درجة للبنين و190 درجة للبنات.

أما بالنسبة لمدارس التعليم التجاري، فيتم القبول بالمستوى الأول لمدة عام (الدبلوم المهني) من 140 درجة، والمستوى الثاني لمدة عامين من 150 درجة، فيما يتم القبول بالمستوى الثالث (البكالوريا التكنولوجية) من الأعلى مجموعًا وفق تقدير كل إدارة تعليمية، بحد أدنى يبدأ من 160 درجة وحتى 195 درجة.

وفي مدارس التعليم الصناعي، تقرر أن يبدأ القبول بالمستوى الأول لمدة عام واحد من 140 درجة، والمستوى الثاني لمدة عامين من 145 درجة، بينما يبدأ القبول بالمستوى الثالث (البكالوريا التكنولوجية) من الأعلى مجموعًا وفق احتياجات كل إدارة تعليمية، بحدود تتراوح بين 155 درجة و227.5 درجة.

كما تم تحديد درجات القبول بالتعليم المزدوج لتكون 155 درجة للبنين و155 درجة للبنات بالتعليم التجاري المزدوج، و160 درجة للتعليم الصناعي المزدوج، و140 درجة للتعليم الزراعي المزدوج بمدرسة أسيوط الزراعية فقط، وذلك بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تقرر قبول الطلاب بفصول الخدمات بنظام الثلاث سنوات (البكالوريا التكنولوجية) من 153 درجة.

ووافق المحافظ، على مقترح يتيح استيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني ممن لا تسمح لهم المجاميع بالقبول ضمن التنسيق المعلن أو في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمدارس، وذلك من خلال القبول بنظام الخدمات المسائية بمدارس التعليم الفني (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) كطلاب منتظمين، على ألا يتم فتح فصول الخدمات إلا بعد وصول المدارس إلى الحد الأقصى للقوة الاستيعابية للطلاب المنتظمين، وذلك وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2020، وذلك في إطار معالجة مشكلات التنسيق والقبول التي قد تطرأ خلال العام الدراسي.

كما نصت الضوابط على أنه في الإدارات التعليمية التي لا يتوافر بها سوى نوع واحد من التعليم الفني (صناعي أو زراعي أو تجاري)، ويتعذر انتقال الطالبات يوميًا إلى إدارات أخرى، يتم استيعابهن بالمدارس الموجودة داخل الإدارة التعليمية ذاتها دون التقيد بالتوزيع الجغرافي أو الحد الأدنى للدرجات، وذلك وفق الكثافة الطلابية المتاحة ورغبة ولي الأمر.

وأكد المحافظ، أنه يحق للطلاب الحاصلين على مجموع يعادل الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة الالتحاق بالمدارس الفنية على مستوى المحافظة دون التقيد بالتوزيع الجغرافي، وذلك وفقًا للأعلى مجموعًا ثم الأصغر سنًا، وبما يتناسب مع القوة الاستيعابية والكثافات التي تقرها إدارات المدارس.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل دعم جهود تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، والتوسع في تطبيق الأنظمة التعليمية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات التنمية الشاملة.