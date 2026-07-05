أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية بمستشفى نويبع المركزي، اليوم الأحد؛ لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال الإحلال والتجديد؛ تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة لأهالي المدينة وزائريها.

وتفقد المحافظ كل أقسام المستشفى، والتي شملت غرف العمليات، ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، وأقسام الإقامة، والمطعم، وعددًا من الأقسام الخدمية والفنية.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول معدلات تنفيذ المشروع، وأعمال التجهيز والفرش الطبي، والإجراءات الجارية لاستكمال توريد الأجهزة الطبية الحديثة، بما يضمن تشغيل المستشفى وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى يضم منظومة طبية متكاملة تشمل أقسام العمليات، والتعقيم المركزي، والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة بمختلف أنواعها، والعناية المركزة، والعزل، والنساء والتوليد، وحديثي الولادة، بجانب الصيدلية، والمطبخ، والمغسلة، وسكن الأطباء، وخزانات المياه، وشبكات الحريق، وغرف الخدمات والتخزين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن أعمال توريد وفرش وتشغيل التجهيزات الطبية مستمرة، مع انتظار استلام عدد من الأجهزة المتخصصة، فضلًا عن إدراج خدمات إضافية لقسم الطوارئ، من بينها جهاز الأشعة المقطعية، بما يعزز سرعة وكفاءة تقديم الخدمة الطبية لأهالي نويبع والمناطق المجاورة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن مستشفى نويبع المركزي يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بجنوب سيناء، وستسهم في توفير خدمات علاجية متكاملة للمواطنين، ودعم القطاع السياحي بمدينة نويبع، مشيرًا إلى أن المشروع يحظى بمتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، ودعم مباشر من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع الإحلال والتجديد الكامل للمستشفى بلغت تكلفته نحو 600 مليون جنيه، ويعد من أكبر المشروعات الصحية التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من جميع التجهيزات وافتتاح المستشفى وتشغيلها لخدمة أهالي نويبع وجنوب سيناء.

ولفت إلى أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في جنوب سيناء.