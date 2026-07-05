وزيرة الثقافة تبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون الفني والثقافي المستدام

التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بإريك شوفاليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، بحضور الوكيل الدائم عمرو بسيوني، والسفير عمر سليم، مستشار وزير الثقافة للشئون الخارجية، والدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، بمقر الوزارة بالزمالك.

ويأتي هذا اللقاء استكمالًا ومتابعة لنتائج زيارة العمل الرسمية المكثفة التي قامت بها وزيرة الثقافة مؤخرًا إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي شهدت مباحثات استراتيجية موسعة مع نظيرتها الفرنسية، كاثرين بيجارد، ومسئولي كبرى المؤسسات والأكاديميات الثقافية بفرنسا، بهدف صياغة جداول زمنية محددة للمشروعات الفنية والثقافية المشتركة.

وقالت "زكي"، إن اللقاء مع السفير الفرنسي ناقش الخطوات التنفيذية لعدد من الملفات الحيوية التي تم الاتفاق عليها في باريس مثل "السينماتيك"، وكذلك نموذج الرقمنة المتبع في المكتبة الوطنية الفرنسية.

وعلى صعيد الموسيقى، تحدث الجانبان عن إمكانية إقامة حفلات موسيقية في باريس بقاعات مؤسسة الفيلهارموني، وكذا مشاركة أوبرا سانت إتيان في برنامج الأوبرا للعام القادم.

من جانبه، أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفاليه، عن تقدير بلاده البالغ للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثقافية بين القاهرة وباريس، مؤكدًا تحويل الرؤى المشتركة إلى تعاون فني وثقافي مستدام يعكس عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تجمع بين البلدين.