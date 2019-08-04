استعاد الفنان أحمد الفيشاوي، ذكرياته في مرحلة الطفولة بصورة نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر في الصورة بالأبيض والأسود الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي وأحمد الفيشاوي وشقيقه الأصغر عمر، وعلق على هذه الصورة وقال: "أسرتي للأبد".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلمه "ولاد رزق 2" في موسم عيد الأضحي المقبل، وهو من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود ومحمد ممدوح وكريم قاسم وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي حول 4 أشقاء ينفذون عددًا من عمليات السرقة والنصب، ويقعون في العديد من المشاكل.