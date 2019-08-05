صور متداولة من داخل معهد الأورام تكشف تأثره بالانفجار

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التقطها أشخاص من داخل معهد الأورام بشارع كورنيش النيل بقصر العيني، تأثر المبنى بأضرار مختلفة جراء الانفجار الذي وقع بمحيطه قبل منتصف ليل الأمس بقليل.



وتنوعت الأضرار بين تهشيم الزجاج والأدوات وسقوط بعض النوافذ والأبواب.



وأعلنت وزارة الصحة منذ قليل إخلاء المعهد من المرضى والأطباء والتمريض حرصا على أرواحهم، بسبب تصدعات طرأت على المبنى المجاور للمعهد والذي وقع في مواجهته الحادث.



وأعلنت جامعة القاهرة التابع لها المعهد منذ قليل تشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث، وانتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالي، وذكرت أنه جار إخلاء عدد من المرضى.