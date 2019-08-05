عمال الإنقاذ بكوريا الجنوبية يعثرون على طالبة بعد اختفائها بـ10 أيام في الجبال

عثرعمال الإنقاذ في كوريا الجنوبية على طالبة في المرحلة الإعدادية بعد 10 أيام من اختفائها على قمة جبل.

وذكرت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن الفتاة يبدو أنها ضلت طريقها بعد أن فقدت الاتصال بعائلتها في مسارات كانوا يسيرون فيها، وخلال عملية البحث تم تعبئة 5800 ضابط شرطة وجندي وعمال إنقاذ وموظفين مدنيين، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار وكلاب إنقاذ.

وقالت الصحيفة إن سقوط الأمطار ساعد على بقائها، كما أن الشجيرات ساعدت في منعها من الإصابة بانخفاض درجة حرارة الجسم، بالاضافة إلى قوتها البدنية، فبالرغم من إصابتها بإعاقات ذهنية إلا أنها سباحة حصلت على الميدالية الفضية في مسابقة الشباب الرياضية للمعاقين العام الماضي.