أسعار النفط ترتفع وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، اليوم الخميس، بعد 3 أيام من التراجعات، وذلك وسط توترات في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 0.7% إلى 70.89 دولار للبرميل في التعاملات الأوروبية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 0.9% إلى 68.73 دولارا.

وكان خاما برنت وغرب تكساس تراجعا بنسبة 2.8% و3.4% على التوالي أمس الأربعاء، مسجلين أكبر انخفاض لهما في أسبوعين، وسط مؤشرات على زيادة المخزون في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا على جنوب لبنان أمس وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم ردا على إطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل. وتزامن هذا مع توترات إقليمية تسبب فيها هجوم تعرضت ناقلة في الخليج الأسبوع الماضي، وسط اتهامات لإيران بالمسؤولية عنه.