برشلونة يكشف أسباب عدم التجديد مع ميسي

كشف برشلونة الإسباني، في بيان رسمي، أسباب عدم تجديد التعاقد مع نجمه ليونيل ميسي وقائده التاريخي.

وأعلن برشلونة اليوم الخميس، إن ليونيل ميسي لن يجدد تعاقده مع البرسا، لتكتب نهاية علاقة البرغوث الأرجنتيني بناديه الكتالوني.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي الذي نشره اليوم:"رغم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بشأن توقيع عقد جديد اليوم، إلا أن التعاقد لم يتم بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية (قواعد الرابطة الإسبانية لكرة القدم)".

وأضاف البيان:"الطرفان يأسفان على عدم تحقق نية النادي وليو ميسي في الاستمرار معا".

وانتهى البيان برسالة شكر لميسي:"من القلب، شكراً لك ليو على كل ما قدمته للنادي طيلة هذه السنوات".