 أولمبياد طوكيو.. رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه من للدور الأول - بوابة الشروق
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أولمبياد طوكيو.. رضوى السيد تودع منافسات الكاراتيه من للدور الأول

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:17 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 1:17 م

ودعت رضوى السيد، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وخسرت رضوى المباراة الأولى أمام مولدير زهانجيربار بطلة كازخستان بنتيجة 7-2، قبل أن تخسر المباراة الثانية أمام الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا بنتيجة 1-0.

وحققت رضوى المفاجأة وفازت بالمباراة الثالثة على اليابانية ميهو مياهارا بنتيجة 5-3، ولكنها عادت وخسرت أمام بيتينا بلانك بنتيجة 3-1 في المباراة الرابعة، لتودع المنافسات.

واحتلت رضوى المركز الخامس والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، لتفشل في التأهل للدور الثاني.


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