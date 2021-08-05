سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودعت رضوى السيد، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وخسرت رضوى المباراة الأولى أمام مولدير زهانجيربار بطلة كازخستان بنتيجة 7-2، قبل أن تخسر المباراة الثانية أمام الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا بنتيجة 1-0.

وحققت رضوى المفاجأة وفازت بالمباراة الثالثة على اليابانية ميهو مياهارا بنتيجة 5-3، ولكنها عادت وخسرت أمام بيتينا بلانك بنتيجة 3-1 في المباراة الرابعة، لتودع المنافسات.

واحتلت رضوى المركز الخامس والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، لتفشل في التأهل للدور الثاني.