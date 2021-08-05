ودعت رضوى السيد، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، منافسات الكوميتيه وزن 55 كجم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».
وخسرت رضوى المباراة الأولى أمام مولدير زهانجيربار بطلة كازخستان بنتيجة 7-2، قبل أن تخسر المباراة الثانية أمام الأوكرانية أنزهليكا تيرلوجا بنتيجة 1-0.
وحققت رضوى المفاجأة وفازت بالمباراة الثالثة على اليابانية ميهو مياهارا بنتيجة 5-3، ولكنها عادت وخسرت أمام بيتينا بلانك بنتيجة 3-1 في المباراة الرابعة، لتودع المنافسات.
واحتلت رضوى المركز الخامس والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، لتفشل في التأهل للدور الثاني.