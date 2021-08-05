الليرة التركية تتراجع غداة أحدث دعوة من أردوغان لخفض الفائدة

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، غداة أحدث دعوة يطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة من أجل منع ارتفاع التضخم.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 0.9% إلى 8.5580 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و57 صباحا في إسطنبول.

ومن المعروف أن أردوغان يدافع عن أن خفض أسعار الفائدة يحد من التضخم، على عكس الأفكار التقليدية.

وقال أردوغان أمس، إن التضحم في تركيا، الذي قفز إلى 18.95% في يوليو، مقارنة بـ17.53% في يونيو،، ربما يصل إلى ذروته في أغسطس.

وأضاف: "ليس من الممكن أن يتزايد التضخم أكثر من الآن فصاعدا، لأننا سنتحول إلى أسعار فائدة منخفضة"، معتبرا أنها "رسالة إلى مكان ما"، دون أن يوضح ما إذا كانت موجهة إلى البنك المركزي.