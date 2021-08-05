 الليرة التركية تتراجع غداة أحدث دعوة من أردوغان لخفض الفائدة - بوابة الشروق
الخميس 5 أغسطس 2021 1:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

الليرة التركية تتراجع غداة أحدث دعوة من أردوغان لخفض الفائدة

أنقرة - د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 12:07 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 12:08 م

تراجع سعر صرف الليرة التركية، اليوم الخميس، غداة أحدث دعوة يطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض أسعار الفائدة من أجل منع ارتفاع التضخم.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بنسبة 0.9% إلى 8.5580 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و57 صباحا في إسطنبول.

ومن المعروف أن أردوغان يدافع عن أن خفض أسعار الفائدة يحد من التضخم، على عكس الأفكار التقليدية.

وقال أردوغان أمس، إن التضحم في تركيا، الذي قفز إلى 18.95% في يوليو، مقارنة بـ17.53% في يونيو،، ربما يصل إلى ذروته في أغسطس.

وأضاف: "ليس من الممكن أن يتزايد التضخم أكثر من الآن فصاعدا، لأننا سنتحول إلى أسعار فائدة منخفضة"، معتبرا أنها "رسالة إلى مكان ما"، دون أن يوضح ما إذا كانت موجهة إلى البنك المركزي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك