الحكومة: لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن زيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار تذاكر السفر لقطارات السكك الحديد، وأن أسعار التذاكر لكافة خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري سواء المكيفة أو العادية ثابته كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات أو تغيير.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام.