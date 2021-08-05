قال حامد حجازي صياد من مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إنه عثر على تمساح صغير السن بفرع نهر النيل برشيد، وذلك خلال مباشرته لأعمال الصيد فوجئ بوجود التمساح، ونجح في الإمساك به.

وأوضح حجازي، أنه فوجئ منذ عدة أيام بدوريات متكررة لقوارب شرطة المسطحات المائية لتمشيط المنطقة أكثر من مرة، وهو ما أثار تفكيره ودفعه لسؤال ابن عمه الذي يشغل منصب شيخ الصيادين بمنطقة دسوق الذي أخبره بأن عددًا من الأهالي أبلغوا عن ظهور تمساح تمت رؤيته أكثر من مرة بالمنطقة.

وأشار بعد مرور يومين في أثناء إلقاء شباكه لمباشرة عمله لصيد السمك، فوجئ بحركة سريعة وتيقن من وجود التمساح الذي نجح في الإفلات من الشباك، لافتا إلى أنه بعد مرور يوم على مشاهدته رأى التمساح وحاول التضييق عليه، ونزل من قاربه في مياه النهر النيل ونجح بالفعل في الإمساك به.

وأضاف أنه فور العثور على التمساح أبلغ الجهات المعنية من رجال المسطحات المائية، وتم تسليم التمساح لهم، وتحرير محضر بالواقعة.