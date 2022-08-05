حماس: إسرائيل ستدفع ثمن تصعيدها العسكري على غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس الفلسطينية فوزي برهوم، اليوم، إن العدو الإسرائيلي هو من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة، وارتكب جريمة جديدة، وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها.



وأكد برهوم أن المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة، وستقول كلمتها وبكل قوة، ولم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع على ما هو عليه، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.



وشدد برهوم على أن "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا وأهلنا في القطاع وبكل ما تملك، وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك وفي كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا"، داعياً كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين.



كانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.