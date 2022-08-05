كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تجاوزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة 100 ألف إصابة لليوم الرابع على التوالي، في ظل استمرار موجة الإصابات بالمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 112 ألفا و 901 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 497 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 20 مليونا و273 ألفا و11 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و191 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.