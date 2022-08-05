اليابان وأمريكا تتعهدان بالتعاون الوثيق بشأن تايوان

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التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في طوكيو اليوم الجمعة للتأكيد على التزامهما بالعمل معا بشكل وثيق للحفاظ على السلام في المنطقة، مع استمرار تصاعد التوتر في مضيق تايوان .

وأطلق جيش التحرير الشعبي الصيني يوم الخميس 5 مقذوفات صاروخية إلى داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان من مياه قبالة تايوان.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن كيشيدا قوله إن سلوك الصين له " تأثيرات خطيرة على السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي".

ووصلت بيلوسي، ثالث أرفع مسؤول في واشنطن، إلى طوكيو مساء يوم الخميس في ختام جول آسيوية زارت خلالها أيضا سنغافورة وماليزيا وتايوان وكوريا الجنوبية.

وزادت زيارة بيلوسي إلى تايوان من التوتر مع الصين، التي تري أن هذه الجزيرة الديمقراطية جزءا من أراضيها.

وأجرى الجيش الصيني هذا الأسبوع مناورات جوية وبحرية كبيرة في المياه المحيطة بتايوان، فيما بدا أنه رد على الزيارة.

ويبدو أن أكبر استعراض عسكري صيني للقوة منذ عقود كان هدفه ردع تايوان عن القيام بأي مظاهر أخرى للاستقلال.

وامتنعت اليابان عن اتخاذ موقف رسمي بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان، ودعت بدلا من ذلك إلى حل سلمي لقضية تايوان من خلال الحوار.