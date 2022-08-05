مدير أمن الإسكندرية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع خالد بن الوليد

قادَ، اللواء خالد البراوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، حملة ميدانية مُكبرة استهدفت شارع خالد بن الوليد، الكائن في نطاق حي أول المنتزه، شملت إزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات التي تعوق حركة المرور.

وتحفظت الحملة على العديد من الإشغالات، وعملت على فتح الطريق العام أمام حركة المواطنين والسيارات، مع درء كافة استحواذات الأرصفة من جانب الباعة الجائلين والمحال التجارية، وأعقب ذلك مرور دوريات أمنية، لمنع عودة الإشغالات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الجمعة، فقد جاءت الحملة بمشاركة اللواء صبري عزب، حكمدار عام الإسكندرية، والقيادات والضباط ومديري الإدارات المعنية، ووحدة التدخل السريع، وإشغال الطريق التابعتين لمحافظة الإسكندرية..