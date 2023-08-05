الكشف عن موعد انطلاق بطولة السوبر ليج الإفريقي

كشف اتحاد الكرة بـ جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن موعد انطلاق النسخة الأولى من بطولة السوبر ليج الإفريقي «الدوري الإفريقي الممتاز»، والذي ينظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال الاتحاد الجنوب إفريقي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: «ستنطلق النسخة الافتتاحية من الدوري الإفريقي الممتاز، رسميًا في أكتوبر 2023، حيث ستتنافس ثمانية أندية مؤكدة من جميع أنحاء القارة على اللقب القاري».

وأضاف: «ستُلعب المسابقة المشكّلة حديثًا على مدى أربعة أسابيع، على أن تبدأ مباريات مرحلة المجموعات في 20 أكتوبر 2023.. وستقام المباراة النهائية في 11 نوفمبر 2023».

وتابع البيان: «يشارك بطل جنوب أفريقيا ماميلودي صنداونز في البطولة المرموقة، إلى جانب العملاق المصري الأهلي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي الرياضي التونسي، تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، نادي إنيمبا النيجيري لكرة القدم، نادي سيمبا الرياضي من تنزانيا وأتلتيكو بيتروليوس من أنجولا».

وأتم البيان: «زار وفد من "كاف"جنوب إفريقيا هذا الأسبوع، لإجراء فحص للمكان والتأكد أيضًا من حالة الاستعداد قبل مباريات ماميلودي صنداونز على أرضه.. ومن المقرر إجراء القرعة الرسمية للبطولة الافتتاحية في أوائل سبتمبر 2023».