سجن عمران خان 3 سنوات يحرمه من المشاركة في انتخابات باكستان

قضت محكمة باكستانية، بالحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.



وترتبط المحاكمة بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات أدان خان ببيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ما بين 2018 و2022، وفق وكالة فرانس برس.



وقال التلفزيون الباكستاني، إن القاضي همايون ديلوار أفاد بإثبات تورط عمران خان في ممارسات فساد.



ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.



ووكان المحامي انتظار حسين بانجوتا، قد صرح بأن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد.



ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر المقبل.