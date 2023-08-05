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تجددت اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" جنوبي وغربي العاصمة الخرطوم.

وقالت وكالة الأناضول، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في حي اللاماب الواقع شمال غربي سلاح المدرعات للجيش السوداني جنوبي الخرطوم.

ودارت الاشتباكات في المنطقة بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فيما سُمعت في أحياء العشرة والنزهة الواقعة شرق سلاح المدرعات، أصوات المدافع والاسلحة الثقيلة.

وشهدت أحياء جنوبي مدينة أم درمان غربي العاصمة، اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع"، ودوت أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة بكثافة منذ وقت مبكر صباح اليوم.

وجاءت هذه التطورات غداة إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.