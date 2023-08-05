روسيا: التصريحات الأمريكية عن محاكمة نافالني تدخل سافر في شئوننا

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أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، حول محاكمة أليكسي نافالني، تعد محاولة سافرة للتدخل في الشئون الداخلية الروسية.

وقال أنطونوف في بيان نشرته السفارة الروسية بواشنطن تعليقا على تصريحات الخارجية الأمريكية: «نعتبر ذلك محاولة سافرة للتدخل في الشؤون الداخلية، من أجل التأثير على عمل النظام القضائي المستقل لروسيا الاتحادية».

وأضاف أنطونوف أن رد الفعل الغاضب من جانب الولايات المتحدة يثبت في الواقع صحة قرار المحكمة.

وكانت الولايات المتحدة قد أدانت بشدة الحكم الجديد بالسجن لمدة 19 عاما الذي أصدرته محكمة روسية أمس الجمعة، ضد المعارض الروسي والناشط في مجال مكافحة الفساد أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، بعد صدور الحكم بفترة وجيزة: «هذه نهاية ظالمة لمحاكمة جائرة».

وذكر بيان الخارجية: «حاول الكرملين على مر سنوات، إسكات نافالني ومنع دعواته إلى وصول الشفافية والمحاسبة إلى الشعب الروسي».