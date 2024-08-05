مالي تقطع العلاقات مع أوكرانيا بعد هجوم لمتمردي الطوارق

قطعت الحكومة الانتقالية في مالي العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.

وتأتي الخطوة التي أُعلن عنها مساء أمس الأحد، عقب هجوم نفذه متمردون في البلاد وخلف عشرات القتلى من جنود مالي والمرتزقة الروس.

وكان ممثل بجهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني قد أشار سابقا إلى أن كييف ساعدت المتمردين الطوارق في كمين على قافلة تابعة للجيش المالي ومرتزقة فاجنر الذين يدعمونهم قبل أسبوع.

ونتيجة لذلك، قالت الحكومة الانتقالية في بيان إن مالي سوف تعتبر أي دعم في المستقبل لأوكرانيا دعما للإرهاب الدولي.

وجرى تداول صورة غير مؤكدة لمقاتلي الطوارق يحملون علم أوكرانيا عبر الإنترنت.

وقال أندري يوسوف عبر التلفزيون الأوكراني الأسبوع الماضي "لقد حصلوا على المعلومات الضرورية التي تمكنهم من تنفيذ عملية عسكرية ناجحة ضد مجرمي الحرب الروس".

وفي نفس الوقت، أعلن عن عمليات أخرى من نفس النوع في أفريقيا. وقال المسؤول الاستخباراتي "احتكار الجيوش الخاصة الروسية في أفريقيا شارف على الانتهاء وبدأت القوات المعارضة تظهر أن بإمكانها وضع هؤلاء المجرمين في مكانهم".

ووفق الانفصاليين الطوارق، جرى قتل 84 من المرتزقة الروس و47 من جنود مالي خلال عدة أيام من القتال في نهاية يوليو حول قرية تين زواتين على الحدود مع الجزائر.