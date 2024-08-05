أميرة سليم وجورج ونيس يقدمان رؤية جديدة لأيكونة لويس ارمسترونج «يا له من عالم رائع»

في محاولة لإعادة الشمل مرة اخري بعد العديد من الأعمال الفنية التي جمعت بين السوبرانو العالمية أميرة سليم والتينور جورج ونيس، اختارا أن يقدما رسالة للسلام والحب للعالم من خلال تقديم رؤية جديدة لأغنية أسطورة الجاز العالمية لويس ارمسترونج الشهيرة «يا له من عالم رائع - What A Wonderful World »، وإحتفالا بمرور 123 عاما على ميلاده، بمشاركة كل من عازف البيانو الفرنسي نيكولا شوفورو والمخرج ومدير التصوير مدحت سعودي.

وحول اختيار هذا المشروع ليجمع بينهما من جديد قالت "لقد اخترناها معا لتقديم رؤية جديدة ومختلفة لأغنية لها رمزية مهمة خصوصا في تاريخ صدورها، حيث كان في أواخر الستينيات، وكان هناك صراعات عنصرية وصراعات وحروب في كل مكان في العالم، وأيضا إغتيال كينيدي، وكان صدورها في ذلك الوقت له رمزية للحب والسلام الموجود في العالم من حولنا رغم كل الصعوبات التي حاصرتها، حيث قدم ارمسترونج تلك الأغنية لأول مرة عام 1967 ولكنه أعاد تسجيلها قبل رحيله بعام والتي أصبحت الأغنية الأكثر مبيعًا في مسيرته المهنية الطويلة والحافلة، وكانت ضمن الموسيقي التصويرية لفيلم Good Morning, Vietnam، كما إنها مصدر إلهام من خلال رسالتها الخالدة عن الحب والسلام والوئام حتى الآن، وهو ما أكده ارمسترونج في التسجيل الأخير لها "يبدو لي أن العالم ليس سيئًا للغاية، بل ما نفعله به، كل ما أقوله هو، انظروا كم سيكون العالم رائعا، لو أعطيناه فرصة".

وأضافت حول إعادة التعاون مرة اخري مع التينور جورج ونيس بعد مرور العديد من السنوات "هو فنان مصري مهم رفع اسم مصر عاليا وقدم مشوار فني مهم على مسارح فرنسا واوربا، وجمعت بيننا الكثير من الأعمال وخصوصا على خشبة مسرح دار الاوبرا المصرية، ومن وقت قصير التقينا وقررنا إعادة التعاون بيننا مرة اخري، من خلال عمل فني خارج الصندوق والشكل الكلاسيكي المتوقع مننا، وفيى الوقت نفسه يحمل رسالة حب وجمال وتفاؤل نوجهها للعالم، لذلك اخترنا عملا نعبر فيه عن روح الصداقة ويكون فيها الروح الفنية التي تعبر عن مشوارنا الفني ببساطة".

بينما قال جورج: "بالفعل أنا وأميرة نعرف بعضنا منذ بداية دراستنا ومسيرتنا المهنية، وقدمنا العديد من العروض معا في العديد من البلدان، ولكن بسبب إيقاع حياتنا كما ذكرت أميرة انشغل كل منا في مشواره الفني، ولكن منذ وقت قريب فكرنا أن نقدم عملا يجمعنا مرة أخري، فأخترنا What A Wonderful World لإنها أغنية للتفاؤل وتحتفي بجمال العالم والعجائب الصغيرة في الحياة اليومية، لتقدم منظورًا أكثر هدوءًا للحياة، لذلك قدمنا نسخة جديدة منها ولكنها في الوقت نفسه تحترم خصوصية النسخة الأصلية ولكن مع إضافة لمستنا الشخصية للغاية الناتجة عن العمل المشترك بيني وبين أميرة".

وأشارت أميرة الهدف من هذا التعاون هو أن نقول للأجيال القادمة أن الفنانين في هذا المجال قادرين على التعاون معا، وتقديم مشاريع إيجابية، والإشتراك في أفكارإبداعية، والتعاون في تقديم أفكارا جديدة، فلابد وأن يفهموا أن كل ما فيه فريق عمل فهو من أساسيات الفنون وخاصة الموسيقي والتي تعبر عن التعاون والإنسجام وتوحيد الأفكار والتعبير الفني".

وعن مشاركة البيانو في هذه التجربة الموسيقية المختلفة أشارت "لم تكن تلك المرة الاولي التي أعمل فيها مع عازف البيانو العالمي نيكولا شيفورو، فلقد قدمنا العديد من الحفلات معا، وهو طالما يستمتع بالأفكار الجديدة الخارجة عن الصندوق، وهو ما حدث مع تلك التجربة الموسيقية، فلم نقدم أغنية What A Wonderful World كما هي، ولكن على بطريقة مختلفة عن الشكل الكلاسيكي، فقدمنا من خلالها ارتجالات، فهي فرصة لنقدم الناس تجربة فنية جديدة ومختلفة وفن مغلف بالطاقة الإيجابية الجميلة، وأن مطربين الأوبرا قادرين على تقديم تواصل مباشر مع الناس".

ولإستكمال التجربة الجديدة كان لابد من تقديم الإطار العام لها بشكل جديد ومختلف وهو ما قدمه المخرج ومدير التصوير مدحت سعودي والذي تمكن من إطار الطاقة الإيجابية الموجودة في الأغنية من خلال تصويرها ليظهر مدي استمتاع الجميع بتقديم تلك التجربة الفنية، وخلق الحالة التي أراد فريق العمل إيصالها للجمهور، خاصة وأن الأغنية لم يتم كما المعتاد بتسجيلها في ستوديو أولا، ولكن كان الكليب حيويا بغناء كل من أميرة وجورج بشكل حي مع عزف نيكولا لتكون تجربة مختلفة من كل نواحيها.



