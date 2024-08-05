مبيعات كيا الكورية من السيارات الكهربائية في أمريكا تتضاعف خلال الفترة من يناير إلى يوليو

تضاعفت مبيعات شركة كيا الكورية الجنوبية من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل الطلب القوي على موديل /إي في 9 /الرياضية متعددة الاغراض، وفقا لبيانات الصناعة التي صدرت اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا للبيانات الصادرة عن رابطة السيارات الكورية، بلغت مبيعات كيا، ثاني اكبر شركة سيارات في كوريا الجنوبية، من السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 33 ألفا و 957 وحدة، وهو ما يمثل زيادة بمقدار الضعف من 16 ألفا و 941 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي.

ويعتبر أداء مبيعات السيارات الكهربائية لشركة كيا في الولايات المتحدة ملحوظا بشكل خاص عند مقارنته بنمو القطاع العام في البلاد. نما سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة على أساس سنوي بنسبة 9ر0 % فقط خلال الفترة المذكورة، من 638 ألفا و 716 وحدة إلى 644 ألفا و 752 وحدة.

وينظر إلى الطلب القوي على موديل /إي في 9/ الرياضية متعددة الأغراض كعامل رئيسي في نمو كيا في هذا القطاع في السوق الأمريكية، وفقا لمراقبي الصناعة.

وبفضل أداء كيا، تحافظ مجموعة هيونداي موتور على حصة سوقية مزدوجة الرقم في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. وخلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو، بلغت حصة المجموعة السوقية 1ر11 %، وهي أعلى نسبة للفترة في تاريخ المجموعة.