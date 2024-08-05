مصدر رفيع المستوى: فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز بغزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق

نفى مصدر رفيع المستوى، اليوم الاثنين، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة.

وأكد المصدر في تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما يتردد هو هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع، وذلك وفقًا لما أفادته في نبأ عاجل لها.



وأشار المصدر إلى أن «فشل إسرائيل في تحقيق إنجاز في غزة يدفعها لبث ادعاءات حول وجود أنفاق؛ لتبرير استمرار عدوانها على القطاع».

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ304 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدًا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و623 شهيدًا، و91 ألفًا و469 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».