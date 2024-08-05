زعيمة الاشتراكيين في ألمانيا تدعو لتفهم انتقادات مواطني شرق ألمانيا

دعت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، زاسكيا إيسكن، إلى تفهم المزاج الانتقادي السائد بين كثير من المواطنين في شرق ألمانيا.

وقالت إيسكن في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الإقليمية في ولايات سكسونيا وتورينجين وبراندنبورج بشرق البلاد: "الإخلالات الناجمة عن عدم التكافؤ أثناء إعادة توحيد شطري البلاد لا تزال عميقة... المزاج الأساسي في الشرق هو: الأمور تُحكَم دون اعتبار لنا".

وشكت إيسكن أيضا من أن الشركات الملتزمة باتفاقيات أجور جماعية في ولايات شرق ألمانيا أقل مقارنة بالشركات في الولايات الغربية، مضيفة أن الدخل علاوة على ذلك منخفض للغاية، ما يخلق مزاجا سيئا في شرق البلاد.