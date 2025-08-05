تحذيرات من تفشي مرض غيلان باريه في قطاع غزة

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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تفشي مرض "غيلان باريه" مشيرة إلى أن علاجه لا يزال غير متوفر ناهيك عن حالات "الموت بالجملة" بسبب المجاعة وسوء التغذية.

قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش: "المياه الملوثة المسبب الرئيسي لمرض غيلان باريه المنتشر مؤخرا في القطاع".

وأشار المسئول الصحي إلى عدم توافر أي علاج في غزة لهذا المرض الذي يهاجم الجهاز العصبي ويصيب الأطفال بشكل خاص ويؤدي إلى الشلل الكامل وربما يتسبب الوفاة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وفي أحدث الإحصائيات عن الإصابات بالمرض أضاف البرش: "هناك 95 إصابة بالمرض حتى الآن بينها 45 طفلا.. و3 وفيات مسجّلة حتى صباح الاثنين".

وكشفت الصحة أنها أبلغت منظمة الصحة العالمية منذ بداية ظهور المرض "لكن لا تحرك دولي حتى الآن".