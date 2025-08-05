أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني، الثلاثاء، أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسَّان، سيُجرى غدًا الأربعاء.

وأضاف المكتب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أنَّ التعديل سيكون واسعًا، بحيث يشمل تقريبًا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف تزويد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.