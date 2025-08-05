صحيفة إسرائيلية: الجيش ينتظر اجتماع الكابينت لعرض الخطة العسكرية حول غزة

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الجيش ينتظر اجتماع الكابنيت الحربي، حيث من المتوقع أن يعرض فيه رئيس الأركان، إيال زامير، وكبار المسئولين العسكريين، النقاط الرئيسية للخطة العسكرية لمواصلة القتال في غزة.

- خطة عسكرية لتطويق غزة

وأوضحت الصحيفة، أن الخطة العسكرية تتمحور حول تطويق مدينة غزة والمعسكرات المركزية، واستخدام نيران كثيفة على أهداف فوق الأرض وتحتها، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

لكن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن البقاء في المناطق المكتظة بالسكان، حتى بعد تطهيرها، يُشكل خطرًا على قواته. لذلك، يُعد قرار رئيس الأركان بتقليص حجم القوات في غزة إلى الحد الأدنى أمرًا ضروريًا.

لكن ذلك يتناقض هذا مع تطلعات وزراء اليمين في الحكومة، بمن فيهم سموتريتش وبن غفير وستروك، الذين يعارضون التقييمات التي يقودها الجيش.

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن قرار احتلال القطاع سيستغرق حوالي ثلاثة أشهر، وسنتين إضافيتين، لإتمام ما أسماه "تطهير كامل للمساحات تحت الأرض في مدينة غزة والمعسكرات المركزية ومناطق أخرى".

لكن يكمُن ثمن هذه الخطوة في خطر حقيقي على المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، ومواقع المحتجزين القتلى، بجانب التوقعات بسقوط عدد كبير من عناصر الجيش.

علاوة على ذلك، يُدرك الجيش أن مناطق عديدة في غزة أصبحت فخًا للقوات المتمركزة هناك.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن رئيس الأركان، أحسن التصرف بسحب معظم الجنود من غزة. وحتى صباح اليوم، لم يتبقَّ في القطاع سوى أقل من ثمانية ألوية، وهو أقل عدد منذ بدء الحرب.

ورفض مصدر عسكري إسرائيلي، الانتقادات التي جاءت من المستوى السياسي والتلميح بشأن مستقبل رئيس الأركان في المنصب، قائلاً: "لقد قال رئيس الأركان أكثر من مرة - إذا كانوا يعتقدون أن لديهم الآن شخصًا أفضل لجلبه إلى المنصب، فهم مدعوون للقيام بذلك".

- جهل بالخطة

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الثلاثاء، أن كبار مسئولي الأمن يعربون بشكل متزايد عن جهلهم بالخطة القادمة في قطاع غزة، وأن رئيس الأركان زامير طلب مناقشة عاجلة حول هذا الموضوع.

وعقب النشر ، تناول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسألة في بداية اجتماع الحكومة.

قال نتنياهو: "علينا أن نواصل الوقوف صفًا واحدًا والقتال معًا لتحقيق أهداف الحرب التي حددناها جميعًا: هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، والتعهد بأن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن".

وأضاف نتنياهو: "في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء لتوجيه الجيش حول كيفية تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، جميعها، دون استثناء".