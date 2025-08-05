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تحدث أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مسؤولياته خلال الوقت الراهن، مؤكدًا على عدم وجود تدخل في شأنه.

استهل أوسكار رويز، حديثه في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، قائلًا: "لجنة الحكام تعمل باستقلالية تامة وأنا المسئول عن تعيينات الحكام.

وأضاف: "لا يوجد أي تدخلات في هذا الشأن وليس من حق أي ناد الاعتراض على تعيين حكم بعينه لمبارياته، ونمتلك الشجاعة للاعتراف بأخطاء الحكام لكن نرفض إعلان العقوبات".

وأكمل: "أنحاز للحكام المصريين لكن اللائحة تمنح للأندية الحق في استقدام الأجانب ولدينا جيل جديد واعد ومبشر من الحكام".

وأتم حديثه: "نعمل مع الاتحاد المصري على التطوير دائمًا، وطلبت من أبو ريدة إقامة مركز لتقنية الفيديو بمركز المنتخبات ورحب بالفكرة".