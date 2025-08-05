أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، عن فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة الـ9 صباحًا، في ثاني أيام العملية الانتخابية، وذلك وسط تواجد أمني مكثف وبإشراف أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالإشراف على سير الانتخابات داخل اللجان.

وأكد المحافظ، أن جميع اللجان الفرعية فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير، مشيرًا إلى جاهزية المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مشاركة فعّالة وآمنة لجميع فئات المواطنين.

وأشار اللواء هشام أبو النصر، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتي تم تفعيلها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى تتعلق بوجود خروقات أو تجاوزات خلال اليوم الأول من التصويت، مؤكدًا أن الانتخابات جرت في أجواء من الهدوء والانضباط ووسط التزام تام بالإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، ومتابعة انتظام عمل اللجان أولًا بأول، حرصًا على حسن سير العملية الانتخابية، وضمان خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس وعي المواطن الأسيوطي وأهمية مشاركته في دعم مؤسسات الدولة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى مواصلة الإقبال على صناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية تُعد ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

من جانبه أعلنت غرفة عمليات مديرية أمن أسيوط، برئاسة اللواء وائل نصار مدير الأمن انتظام جميع الخدمات الأمنية وتواجد قوات التامين أمام مقار اللجان وسيارات الحماية المدنية والنجدة وحقوق الإنسان أمام جميع اللجان منذ السابعة صباح اليوم الثاني للانتخابات .

وأوضح أن الغرفة لم تتلق أي بلاغات تتضمن تعطل أو تأخر فتح اللجان.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة الـ 9 من صباح اليوم الثلاثاء، 5 أغسطس 2025 وحتى الـ 9 من مساء نفس اليوم، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.\

وتُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.