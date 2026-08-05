محافظ بورسعيد يبحث سبل تطوير ورفع كفاءة مدرسة النصر الفنية للتمريض

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة النصر الفنية للتمريض؛ لبحث سبل تطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على حالتها الحالية واحتياجاتها.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت التعليمية، وحرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة التعليم الفني الصحي، فيما رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيمان هارون، وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد، على إمكانيات المدرسة، حيث تضم 4 فصول دراسية، ويبلغ عدد الطالبات المقيدات بها حاليًا 90 طالبة، كما تابع موقف اختبارات القبول للعام الدراسي الجديد، حيث تقدم حتى الآن 108 طالبات، وجارٍ استكمال الاختبارات والإجراءات الخاصة بهن.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مدارس التمريض، باعتبارها أحد الروافد الأساسية لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تدعم المنظومة الصحية