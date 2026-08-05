محافظ كفر الشيخ يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات الدوائر

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمقر ديوان عام المحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية ومشكلات الدوائر، بهدف وضع خريطة متكاملة لحلها وتحقيق تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد قائد، مدير إدارة الاتصال السياسي وشئون مجلسي النواب والشيوخ.

وشهد اللقاء مناقشة مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات التعليم، والصحة، والطرق، والإسكان، والزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، ومشروعات "حياة كريمة"، بجانب ملفات حيوية مثل التصالح، وتقنين أراضي الدولة، ومواجهة التعديات، وتحسين البيئة، والاستثمار، وخلق فرص عمل.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن اللقاء يأتي في إطار بناء جسور تواصل فعّالة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاستماع إلى صوت المواطن من خلال كل قنوات التواصل مع المواطنين، والتعرف على مشكلاتهم ووضع الحلول اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هناك رؤية موحدة ومسئولية مشتركة بين جميع الجهات السياسية والتنفيذية من أجل تقديم خدمات تليق بأهالي كفر الشيخ الكرام وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: «كلنا فريق عمل واحد.. نحو هدف واحد، وهو راحة المواطن، وكلنا موجودين لخدمة أهالينا الطيبين، والتغيير الحقيقي إلى جودة الخدمات بيبدأ لما كل واحد فينا يشتغل بتفانٍ وإخلاص علشان بلده».