العرابي: مصر حريصة على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية إقليميا ودوليا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حريصة على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء السبت، أن مصر تعمل في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية على توفير المانع الحقيقي للهجرة، وهو ما يُساهم في تحقيق الاستقرار.

وأشار إلى أن استقرار الدولة يعني أنها تشهد عمليات تنمية وإتاحة فرص عمل، وبالتالي تكبح جماح فكرة الهجرة منها، مذكرًا بطرح مصر مبادرة إسكات البنادق وقت ترؤسها للاتحاد الإفريقي، والتي تتعلق بمحاولة وقف الحروب الأهلية التي تمثّل دافعًا للسكان لترك بلدانهم.

ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي يلعب دورًا شديد الحيوية فيما يخص مواجهة الهجرة غير الشرعية، معتبرًا أن الدول الإفريقية لم تنجح حتى الآن في تحقيق قدر من التكامل الاقتصادي.

ونوه العرابي، بأن هناك دولة تصنع حالة من التوتر في منطقة القرن الإفريقية، محذرًا من أن تفاقم النزاع هناك فإن الأمر سيصيب الجانب الأوروبي بموجات واسعة من النزوح واللجوء.