عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمود باشا رزق، الأحد، "إ.ر.ف"، عاطل، بالسجن المؤبد "غيابيًا"، وتغريمة ماليًا مبلغ 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 9621 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أنه وعقب ورود معلومات حول قيام المتهم بمزاولة نشاطًا في الإتجار بالمواد المخدرة، وبتحديد مكانه أبصرته القوة محرزًا علبة سجائر، وعند مشاهدته لها لاذا بالفرار بعد أن ألقى بعبوة السجائر في الطريق العام.

وأضافت التحقيقات أنه وبفض محتويات العبوة، تبين أن بداخلها 12 قطعة لمخدر الحشيش، و30 قرص مخدر، وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.