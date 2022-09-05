قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى إيطاليا لبحث سبل التعاون ودعم المؤسسة العسكرية

توجه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، إلى إيطاليا لبحث سبل التعاون مع الجيش الإيطالي، وكيفية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وأكد الجيش اللبناني، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال جوسيبي كافو دراجون؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وكان الجيش اللبناني، قد تسلم في شهر فبراير الماضي مركبا بحرية و3 آليات مقدمة هدية من السلطات البحرية في حفل أقيم في قاعدة بيروت البحرية بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز بالجيش اللبناني العميد الركن زياد نصر ممثلا لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وقائد العمليات العسكرية في القوات المسلحة الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو.