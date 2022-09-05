أليجري يصدم منتخب فرنسا: بوجبا سيغيب عن كأس العالم

يبدو أن الإصابة التي تعرض لها الفرنسي بول بوجبا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ستبعده عن أهم أحداث كرة القدم وهو كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن احتياج بول بوجبا لاعب يوفنتوس لإجراء عملية جراحية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيغيب لفترة طويلة.

بوجبا قد خضع للمزيد من الفحوصات واجتمع مع الطاقم الطبي ليوفنتوس صباح اليوم لاتخاذ القرار

وفي هذا السياق، أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، غياب بوجبا عن المونديال بعدما أكد في المؤتمر الصحفي الذي يستعد من خلاله لمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا: «تدرب بوجبا هذا الصباح للمرة الثانية ولكنه توقف وقرر الخضوع لعملية جراحية لذلك سنستعيده في شهر ينار المقبل».

وكان يوفنتوس قد تعرض للهزيمة في الموسم الماضي بدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته من فياريال.