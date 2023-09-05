فاتي يكشف سبب انتقاله للدوري الإنجليزي الممتاز

تحدث الإسباني أنسو فاتي، لاعب نادي برشلونة السابق والمنتقل حديثا إلى صفوف نادي برايتون، عن سبب اختياره للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن نادي برشلونة انتقال لاعبه أنسو فاتي إلى صفوف نادي برايتون على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشار فاتي في تصريحات صحفية إلى أن السبب الرئيسي في الانتقال للبريميرليج هو دي زيربي المدير الفني الحالي لفريق برايتون، حيث تحدث معه وقال إنه يثق فيه تماما، بالإضافة إلى أنه سيساهم مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فاتي:" دي زيربي هو من أقنعني بالمجيء إلى برايتون بعد ما قاله لي وكيف يراني كلاعب وما الذي يمكنني أن أفعله لتحسن قدراتي".

ورحل فاتي عن برشلونة بعد أن تحدث معه تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، وأخبره بأنه لن يقوم بالاعتماد عليه بشكل كبير خلال الموسم الجديد، ولهذا رحل اللاعب وانتقل إلى صفوف برايتون.