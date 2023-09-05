وعند عودة الجنرال أنيغما، ارتقى بهدوء إلى أعلى منصب في الجيش. حيث كرس حياته هناك للحفاظ على نظام الرئيس علي بونغو.

وسار على خطى والده وواصل مسيرته المهنية في الجيش. وفي سن مبكرة للغاية، انضم إلى وحدة الحرس الجمهوري القوية، بعد أن درس في الأكاديمية العسكرية الملكية المرموقة في مكناس بالمغرب.

ويقال إن الجنرال أنيغما كان قريبا جدا من عمر بونغو، وخدمه حتى وفاته عام 2009.

الشخص غير المتوقع

قال إدويغ سورغو ديباني، محلل السياسة الأفريقية الذي يعمل لدى شركة أمبر أدفايزرز، عن الجنرال، لبي بي سي: "إنه شخص لم يكن من المتوقع أن يقود الغابون في هذا الوقت".

وأضاف "في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان بعيدا عن البلاد لبعض الوقت، لقد كان منسيا تقريبا".

وعندما تولى علي بونغو منصبه خلفا لوالده في عام 2009، فصل الجنرال أنيغما من وظيفته. وبدأ ما تصفه وسائل الإعلام المحلية بأنه "منفي"، حيث خدم لمدة 10 سنوات تقريبا كملحق في سفارتي الغابون في المغرب والسنغال.

لكن الرجل العسكري المجتهد عاد إلى الظهور على الساحة السياسية في الغابون عام 2018، عندما حل محل الأخ غير الشقيق للرئيس كرئيس لمخابرات الحرس الجمهوري.

وبعد ستة أشهر فقط في المنصب، تمت ترقيته إلى رئيس الحرس الجمهوري، إذ بدأ إصلاحات لجعل الوحدة أكثر فعالية في مهمتها الأساسية: الحفاظ على النظام.

وقال أحد المتعاونين السابقين لوكالة الأنباء الفرنسية إن الجنرال كان "رجل توافق، لا يرفع صوته أبدا، ويستمع للجميع ويسعى بشكل منهجي إلى التسوية".

وبعد وقت قصير من توليه المنصب الجديد، أطلق الجنرال عملية "الأيدي النظيفة" التي تهدف إلى معالجة الاختلاس المزعوم الذي تقوده الدولة.

ومع ذلك، فقد اتُهم باختلاس المال العام.

وفي تحقيق عام 2020، زعمت منظمة مكافحة الفساد الأمريكية أو سي سي آر بي OCCRP أن الجنرال وعائلة بونغو اشتروا عقارات باهظة الثمن في الولايات المتحدة بمبالغ نقدية. وقيل إن أنيغما أنفق مليون دولار على شراء ثلاثة عقارات.

وقد رد الجنرال على التقرير بقوله "أعتقد أنه سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة، فإن الحياة الخاصة هي حياة خاصة يجب احترامها".