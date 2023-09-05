قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن عدم تنظيم حرية الإنجاب قد يسبب كارثة للدولة.

وأضاف خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، اليوم الثلاثاء، أنه لا يتفق مع حرية الإنجاب المطلقة، لا سيما مع غير المدركين بشكل كبير لحجم التحدي الذي تواجهه الدولة

وأوضح أن الدولة هي التي تدفع ثمن هذه الحرية المطلقة، في إشارة إلى الأعباء التي تتكبدها الدولة جراء ذلك.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

يأتي المؤتمر كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافى، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

ويعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية بملف السكان ، ووضع خطط واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان. ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات هدفها تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.