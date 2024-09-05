وزيرة الداخلية الألمانية: حماية المنشآت الإسرائيلية أولوية قصوى

وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيرز، حادث إطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، اليوم الخميس، بـ«الخطير».

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، توجهت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، بالشكر إلى شرطة ميونيخ على تعاملها مع الحادث، قائلة إن «الشرطة تقوم بعمل جيد».

وشددت على أن «حماية المنشآت الإسرائيلية واليهودية أولوية قصوى»، معربة عن أسفها لوقوع حادث إطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية ومركز توثيق النازية في المدينة.

وقالت شرطة ميونيخ إنها قررت زيادة عدد أفراد الشرطة قرب القنصلية الإسرائيلية، نظرًا للموقف العملياتي الحالي.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، طلبت الشرطة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، من المواطنين تجنب التواجد في المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية.

وعقب دوي إطلاق نار متكرر بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في العاصمة البافارية ميونيخ، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن «أحد المشتبه بهم أصيب برصاص ضباط الشرطة بعد أن أطلق النار في المنطقة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب». يشار إلى أن الحادث يتزامن مع الذكرى الـ52 لعملية احتجاز رهائن خلال أولمبياد ميونيخ عام 1972، والتي أسفرت عن مقتل أحد عشر رياضيا إسرائيليا.